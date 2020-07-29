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Meriç Nehri'nden Türkiye tarafından tedbiren alınan su numunesi temiz çıktı

Bulgaristan'da Meriç Nehri'nin suyundan içen ineklerin telef olduğu iddiasının ardından yapılan incelemede alınan su numunesi temiz çıktı.

Cihan Demirci   | 29.07.2020
Meriç Nehri'nden Türkiye tarafından tedbiren alınan su numunesi temiz çıktı Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Bulgaristan'da Meriç Nehri'nin suyundan içen ineklerin telef olduğu iddiası üzerine nehrin Türkiye tarafından tedbiren alınan su numunesi temiz çıktı.

Dün Dimitrovgrad şehrinden de geçen Meriç Nehri'nden su içen çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğu ileri sürülmüş, bunun üzerine Edirne Valiliği koordinasyonunda DSİ, AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce nehrin kente giriş kısmından ve kentin içinden geçtiği kısımlardan tedbiren numune alınmıştı.

Yapılan incelemenin ardından nehirden alınan su numunesi temiz çıktı.

Bugün de numune alınan nehirden, tedbir amacıyla üç gün daha numune alınacağı öğrenildi.

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