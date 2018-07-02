Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davasında karar

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski öğretmen 4 sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün ila 12 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski öğretmen 4 sanık 8 yıl 1 ay 15 gün ila 12 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı ve örgüt üyesi oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan eski öğretmenler Ö.K, M.S, Y.D. ve K.G. ile avukatları katıldı.

Ö.K. savunmasında, telefonuna ByLock indirmediğini ve kullanmadığını öne sürdü.

Sanıklardan M.S. de üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Diğer sanıklar Y.D. ile K.G. de önceki beyanlarını yineleyerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki değerlendirmesinde, sanıkların terör örgütüne yardım ettiklerini ve bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarını belirtti. Savcı, kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan M.S'ye 8 yıl 1 ay 15 gün, Ö.K'ye 9 yıl, K.G'ye 10 yıl, Y.D'ye ise 12 yıl hapis cezası verdi.

Muhabir: Rauf Maltaş