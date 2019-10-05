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Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.

Mustafa Güçlü   | 05.10.2019
Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat Fotoğraf: Mustafa Güçlü / AA

Şanlıurfa

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araç yüklü 9 tır ve içerisinde askeri personelin bulunduğu 1 otobüsten oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı. 

Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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