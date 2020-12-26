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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası’nın ikinci gün programı online olarak gerçekleştiriliyor Şanlıurfa'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da silahlı kavgada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Müslüm Etgü,Yasin Dikme   | 26.12.2020
Şanlıurfa'da silahlı kavgada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Müslüm Etgü / AA

Şanlıurfa

Alınan bilgiye göre, kırsal Remzi Mahallesi'nde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan sözlü tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda devam eden silahlı kavgada Mustafa A, Ömer A. ve Elif A. olay yerinde, Mehmet Emin A. ile İbrahim P. de hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kavga nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlaması ve cenazelerin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

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