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Şanlıurfa'da karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, dün karnelerini aldıktan sonra eve dönmeyen 2 kardeş kent merkezinde bulundu.

Eşber Ayaydın   | 18.01.2020
Şanlıurfa'da karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler bulundu Fotoğraf: Eşber Ayaydın / AA

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, dün karnelerini aldıktan sonra eve dönmeyen 2 kardeş kent merkezinde bulundu.

Abdalağa Mahallesi'ndeki Yunus Emre Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Medine ve 5'inci sınıf öğrencisi Bünyamin Baturalp kardeşler, dün karnelerini aldıktan sonra eve dönmedi. Bir süre kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan aile, sonuç alamayınca durumu polise bildirdi.

Okulun çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kardeşlerin Siverek-Şanlıurfa kara yolu yönünde ilerlediğini tespit ederek, arama çalışmasını bu istikamette yoğunlaştırdı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Baturalp kardeşleri kent merkezindeki Topçu Meydanı'nda gezerken buldu.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Medine ve Bünyamin Baturalp kardeşler, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hastane çıkışında abla Medine Baturalp, gazetecilerin "Neden evden kaçtınız" şeklindeki sorusuna, "Karnemiz çok kötü olduğu için" diye yanıt verdi.

Baturalp kardeşlerin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından aileye teslim edileceği bildirildi.

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