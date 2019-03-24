Şanlıurfa'da 3 PKK'lı terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde PKK/PYD mensubu 3 terörist yakalandı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde PKK/PYD mensubu 3 terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir grup teröristin, Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler arttırıldı.
Ekipler, PKK/PYD üyesi 3 teröristi, 3 uzun namlulu silahla sınır hattında yakaladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.