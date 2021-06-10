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Şanlıurfa’da bir araçtan ateş açılması sonucu 2 polis hafif yaralandı

Şanlıurfa'da bir araçtan açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Eşber Ayaydın   | 10.06.2021
Şanlıurfa’da bir araçtan ateş açılması sonucu 2 polis hafif yaralandı Fotoğraf: Eşber Ayaydın / AA

Şanlıurfa

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, alınan bir istihbarat sonucu merkez Haliliye ilçesinin Devteşti Mahallesi Açıksu Caddesi'ndeki bir evi takibe aldı.

Bu sırada sokaktan geçen bir araçtan polislere ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Yaralı polisler, ekip aracıyla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hastaneye giderek yetkililerden yaralı polislerle ilgili bilgi aldı.

Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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