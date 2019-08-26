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Samsun'da köprüde kısmi çökme: 2 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde köprünün karayla bağlandığı bölümünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yaşar Karaman   | 26.08.2019
Samsun'da köprüde kısmi çökme: 2 yaralı

Samsun

Alınan bilgiye göre, Samsun Terme Çayı üzerinde Çay ile Fenk mahallelerini bağlayan köprünün karayla bağlandığı bölümünde çökme meydana geldi.

Bu sırada köprüden geçen Mustafa ve Mehmet Kavak çöken bölümden düştü.

AFAD görevlilerince kurtarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çökme sırasında köprünün girişindeki 34 FV 5313 plakalı minibüste de yan tarafa düşmesi sonucu hasar oluştu.

Güvenlik güçlerinin önlem aldığı bölgede Terme Belediyesine ait yapı ile YEDAŞ'a ait trafonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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