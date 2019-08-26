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Türk Yıldızları 'Büyük Taarruz' için uçtu

Büyük Taarruz'un 97. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Canan Tükelay   | 26.08.2019
Türk Yıldızları 'Büyük Taarruz' için uçtu

Afyonkarahisar

Türk Yıldızları "Büyük Taarruz" için uçtu

Büyük Taarruz'un 97. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. ( Mustafa Bayer - Anadolu Ajansı )


Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Afyonkarahisar semalarındaki gösterisini izlemek isteyenler Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Yerleşkesi Barış Manço Şölen Alanı'nı doldurdu.

Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.

Vatandaşlar Türk Yıldızları'nın gösterisini cep telefonları ve kameralarla kaydetti. 

Etkileyici gösteriyi, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AKÜ Rektör Vekili Şuayıp Özdemir, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile çok sayıda vatandaş izledi.

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