Euro
7.95
Dolar
6.85
BIST 100
118,555.98
Altın
1,899.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra namaz kılındı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih’te bir kafeye uğradı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
logo
Türkiye

Samsun'da Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili davada karar

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili yargılanan üvey babaanne Hacer Kurnaz, 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İrfan Ağca   | 24.07.2020
Samsun'da Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili davada karar

Samsun

Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Bakmakla yükümlü olduğu çocuğun ihmalle ölümüne sebep olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan üvey babaanne Hacer Kurnaz katıldı.

Mahkeme heyeti, iddianameye göre 20 yıla kadar hapis cezası istenilen Kurnaz'ın "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasına hükmederek, sanığı 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı, ardından cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesini kararlaştırdı.

Öte yandan "fuhuş yaptırmak, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" iddiasıyla tutuklu bulunan üvey baba Deniz Kurnaz ile Hasan S. ve Mesut Y. hakkındaki dosyanın ayrıldığı, ayrı bir davada yargılanacakları, üvey amca Özkan Kurnaz ile H.Ö. hakkında ise takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

Olay

Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken geçen yıl 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

Küçük çocuğun kaybolduğu köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında, 27 Mayıs'ta orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ceset parçalarındaki DNA incelemesinde buluntuların Ecrin Kurnaz'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından 25 Haziran'da gözaltına alınan şüphelilerden üvey babaanne Hacer Kurnaz, "bakmakla yükümlü olduğu çocuğun ihmalle ölümüne neden olma", üvey baba Deniz Kurnaz ile Hasan S. ve Mesut Y. de "fuhuş yaptırmak, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Özkan Kurnaz ile H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vietnam Kovid-19 önlemleri çerçevesinde yabani hayvan ticaretini yasakladı
Pakistan’da Kovid-19 vakası sayısı 270 bini aştı
İskoçya ekibi St. Mirren'de 7 kişide koronavirüs tespit edildi
ABD ve Kanada'da 60 yaş ve üzerindekiler Kovid-19'la duygusal olarak 'daha iyi başa çıktı'
Kovid-19'u etkisiz hale getirebilen antikorlar izole edildi

Benzer haberler

Samsun'da Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili davada karar

Samsun'da Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili davada karar

Mali müşavirliği bırakıp ahşap organik oyuncak üretimine yöneldi

Bafra Ovası'nda üretilen karpuz tarladayken alıcı buluyor

Kovid-19'u yenen doktor Ayvaz: Ne zaman aklıma gelse tüylerim diken diken oluyor

Kovid-19'u yenen doktor Ayvaz: Ne zaman aklıma gelse tüylerim diken diken oluyor

Şehit Ethem Demirci Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Ethem Demirci Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyon: 33 gözaltı

Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyon: 33 gözaltı