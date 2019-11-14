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Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Sakarya'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İbrahim Yozoğlu   | 14.11.2019
Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Sakarya

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Sakarya'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Alınan bilgiye göre, Sakarya'nın Erenler ilçesindeki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede büyüyen alevlere müdahalesi sürüyor.

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