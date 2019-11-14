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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Ticaret Odası Aylık Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşuyor.
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Türkiye

'Depreme hazırlıklı olursak hasarı yüzde 70 azaltırız'

Deprem Uzmanı ve Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki, "Depremi hazırlıklı şekilde karşılarsak hasarı yüzde 70'e kadar azaltmış oluruz." dedi.

Ali Rıza Akkır   | 14.11.2019
'Depreme hazırlıklı olursak hasarı yüzde 70 azaltırız' Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Deprem Uzmanı ve Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki, depreme karşı alınacak tedbirlerle hasarın azaltılabileceğini, bunun için de inşaat mühendislerine büyük görev düştüğünü belirtti.

Moriwaki, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi'nde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, 29 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve Türk insanını kendisine çok yakın bulduğunu söyledi.

Türkiye'de en büyük depremin 7,9 büyüklüğünde Erzincan'da gerçekleştiğini anımsatan Moriwaki, şöyle devam etti:

"Deprem konusunda Türkiye ve Japonya birbirine çok benziyor. Türkiye'de çok sayıda deprem oluyor ama bunlar şiddeti küçük depremler. Depremi hazırlıklı şekilde karşılarsak hasarı yüzde 70'e kadar azaltmış oluruz. Bunu için inşaat mühendislerine büyük görev düşüyor. Şu anki binalar gözden geçirilmeli ve gerekli tedbirler alınmalı. Bundan sonra yapılacak binalar da depreme dayanıklı inşa edilmeli. Türkler ve Japonlar benzer şekilde dua ediyor. Deprem konusunda da ilk olarak tedbirimizi alıp daha sonra dua etmeliyiz."

Moriwaki, Türkiye'nin fay hatları üzerinde bulunduğunu, yaşanabilecek bir depremde meydana gelecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Toplumsal Afet Derneği Genel Koordinatörü Rezzak Elazat da deprem anında yapılması gerekenler ve yardımlaşma konusunda sunum yaptı.

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