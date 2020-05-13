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Sağlık Bakanı Koca'dan bugün sokağa çıkacak çocuklara mesaj

Sağlık Bakanı Koca, bugün saat 11.00-15.00 saatleri arası çocukların parklara, sokaklara kavuşacağını, yakın arkadaşların mesafeli şekilde buluşacağını belirterek, "Sağlığımız için birazcık daha fedakarlık yapacağız." ifadelerini kullandı.

Muhammed Boztepe   | 13.05.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan bugün sokağa çıkacak çocuklara mesaj

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde, uzun bir sürenin ardından bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek çocuk ve gençlere yönelik paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakarlık yapacağız."



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