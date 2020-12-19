Sağlık Bakanı Koca, Gaziantep’e gidiyor
Sağlık Bakanı Koca, hastanede meydana gelen yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep’e gidiyor.
Ankara
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fahrettin Koca, Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.