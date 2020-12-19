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Sağlık Bakanı Koca, Gaziantep’e gidiyor

Sağlık Bakanı Koca, hastanede meydana gelen yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep’e gidiyor.

Aylin Dal   | 19.12.2020
Sağlık Bakanı Koca, Gaziantep’e gidiyor

Ankara

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fahrettin Koca, Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunacak. 

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