Euro
9.07
Dolar
7.44
BIST 100
1,564.53
Altın
1,857.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Sağanağın sele neden olduğu İzmir'de kent merkezine 78 kilogram yağış düştü

Şiddetli sağanağın sel ve su baskınlarına neden olduğu İzmir'de kent merkezi 77,9 kilogram yağış aldı.

Halil Şahin   | 13.01.2021
Sağanağın sele neden olduğu İzmir'de kent merkezine 78 kilogram yağış düştü

İzmir

Şiddetli sağanağın sel ve su baskınlarına neden olduğu İzmir'de kent merkezi 77,9 kilogram yağış aldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağışlardan en fazla körfez etrafındaki ilçeler etkilendi.

Kent merkezindeki Konak ilçesinde dün 06.00 ila bugün 06.00 saatleri arasında metrekareye düşen yağış miktarı 77,9 kilogram oldu. Bu yağışın büyük kısmı 18.00 - 24.00 saatleri arasında kaydedildi.

Bornova, metrekareye 69,3 kilogram ile en fazla yağışın düştüğü ikinci ilçe oldu. Buca 62, Kemalpaşa 53, Gaziemir 49,2, Menderes 36,2 kilogram yağış aldı. Torbalı 6,6 kilogram ile yağış miktarı en düşük ilçe olarak kaydedildi.

İzmir'in merkez ilçelerinde etkili olan yağışın büyük kısmının 6 saat içerisinde düşmesinin suyun tutunmasını engellediği, sel ve su baskınlarına neden olduğu ifade edildi.

Hava sıcaklığı düşecek

Kentte yağış geçişlerinin devam edeceği ancak bugün ve yarın kuvvetli yağış beklenmediği bildirildi.

Yarın aralıklarla yağış görüleceği, cuma gününden itibaren havanın soğuyacağı aktarılarak sıcaklığın düşmesiyle iç kesimlerdeki Ödemiş, Bayındır, Tire gibi ilçelerde yüksek kesimlere kar yağmasının beklendiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da OHAL kapsamı 11 eyalete çıkarılıyor
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 92 milyonu geçti
Endonezya'da ilk Kovid-19 aşısı Devlet Başkanı Widodo'ya yapıldı
Meksika'da her hafta 439 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapılması hedefleniyor
ABD'de eyaletler Kovid-19 aşı dozlarının boşa gitmemesi için uygulamaları genişletmeye başladı

Benzer haberler

Sağanağın sele neden olduğu İzmir'de kent merkezine 78 kilogram yağış düştü

Sağanağın sele neden olduğu İzmir'de kent merkezine 78 kilogram yağış düştü

Marmara'nın doğusu ile İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor

İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı

İzmir'de sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu

İzmir'de sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu
İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da öğleden sonra sağanak yağışın etkili olması bekleniyor

İstanbul'da öğleden sonra sağanak yağışın etkili olması bekleniyor