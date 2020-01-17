Euro
6.52
Dolar
5.87
BIST 100
121,250.10
Altın
1,556.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumuhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yahıtlıyor TBMM Başkanı Şentop, "İdlib İçin Kardeşlik Vakti" programına katılıyor
logo
Türkiye

Sadakataşı'ndan İdlib'e yardım

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib kenti için yardım organizasyonu yaptı.

Kaan Bozdoğan   | 17.01.2020
Sadakataşı'ndan İdlib'e yardım

İstanbul

Sadakataşı Derneği'nden yapılan açıklamada görüşüne yer verilen Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Suriye'de iç savaşın başladığı ilk günden itibaren bölgeye acil yardım ulaştırdıklarını, son olarak İdlib'de gerçekleşen bombardıman sonrası yaşananları tüm Türkiye'ye duyurmak için, "İdlib Yardım Bekliyor" çağrısıyla acil yardım çalışması başlattıklarını aktardı.

Özdal, "Bölgede şu an için yaşanan en büyük sorun barınma. Bu sorunun çözümü için 300 aile için çadır kent kurulumu gerçekleştirdik. Şimdi de bin ailenin konaklayacağı acil yaşam evlere inşa ediyoruz. Bölgeye düzenli olarak yakacak, soba, gıda, hijyen malzemeleri ve kışlık kıyafetler ulaştırarak kardeşlerimize destek olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Yardım yapmak isteyenlerin İDLİB yazıp 6780'e SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilecekleri, ayrıca derneğin internet sitesinden banka hesap numaralarına ulaşabilecekleri kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı
İsrail jeopolitiğini yeniden okumak: İran-Umman-Libya üçgeni
İran yol ayrımında
NATO’nun yeni tehdit algısı ve Çin

Benzer haberler

Sadakataşı'ndan İdlib'e yardım

Sadakataşı'ndan İdlib'e yardım

Esed rejimi güçleri Halep'in batısı ve güneyine saldırıyor

Ailesinden 13 kişiyi kaybeden İdlibli anne: Uçak sesi, yitirdiğim evlatlarımı ve acılarımı hatırlatıyor

AB: İdlib'deki mevcut durum çok endişe verici

AB: İdlib'deki mevcut durum çok endişe verici
Esed rejimi ateşkese rağmen İdlib'de karadan ilerliyor

Esed rejimi ateşkese rağmen İdlib'de karadan ilerliyor

İdlib'e saldırılarda son 2,5 ayda 100'ü çocuk, 313 sivil hayatını kaybetti

İdlib'e saldırılarda son 2,5 ayda 100'ü çocuk, 313 sivil hayatını kaybetti