Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 4 günde 403 bin 714 yolcu kullandı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nı son dört günde 403 bin 714 yolcu kullandı.
İstanbul
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan (İSG) alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nın kapanmasının ardından yolcu trafiğinde artış yaşanan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 12-15 Nisan'da 403 bin 714 yolcuya hizmet verildi.
Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı'nda belirtilen dört günde 2 bin 500 uçak iniş-kalkış yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.