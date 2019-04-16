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Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 4 günde 403 bin 714 yolcu kullandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı son dört günde 403 bin 714 yolcu kullandı.

Zafer Arslan   | 16.04.2019
Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 4 günde 403 bin 714 yolcu kullandı

İstanbul

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan (İSG) alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nın kapanmasının ardından yolcu trafiğinde artış yaşanan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 12-15 Nisan'da 403 bin 714 yolcuya hizmet verildi.

Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı'nda belirtilen dört günde 2 bin 500 uçak iniş-kalkış yaptı.

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