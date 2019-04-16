Hasan Cemal'in yargılandığı davada mütalaa
Gazeteci Hasan Cemal'in "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
İstanbul
Gazeteci Hasan Cemal'in bir internet sitesindeki yazısında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, tutuksuz sanık Hasan Cemal ve avukatı Fikret İlkiz katıldı.
Mahkeme heyeti, sanık Hasan Cemal'in 4 Aralık 2015 tarihli suç kapsamında, 28 Haziran 2018'de hazırlanan iddianameye göre yargılandığını tutanağa yazdırdı.
Sanıkla ilgili İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan ve 14 Şubat 2017 tarihli kesinleşen kararda da suç tarihinin 11 Temmuz 2016 olduğu, iddianamesinin ise 25 Ekim 2016'da yazıldığını belirten heyet, "terör örgütü propagandası yapmak" suçu yönünden dosyalardaki her iki suç tarihleri arasında yaklaşık 7 aylık bir süre olduğuna vurgu yaptı.
Dosyalar arasında hukuki kesinti bulunmadığı ve her iki dosyasının birleştirilerek görülmesinin gerekli olduğunu bildiren heyet, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinin dava dosyasının kesinleşmiş olması nedeniyle dosyaların birlikte görülmesinin hukuki olarak mümkün olmadığını dile getirdi.
Türk Ceza Kanunu kapsamında belirtilen "zincirleme suç" hükmü kapsamında ek savunma hakkı verilen sanık Cemal ve avukatı Fikret İlkiz, daha önceki savunmalarını tekrar etti.
"Terör örgütü, yer altına gizlenmiş yapılanma gibi gösterildi"
Esasa ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, hazırladığı mütalaayı mahkeme heyetine sundu.
Mütalaada, sanık Cemal'in, "T24.com.tr" adlı internet sitesinde, 4 Aralık 2015'te, "Silvan'dan: Bizi acılara, ölümlere o kadar alıştırdılar ki.." başlıklı yazısının yazıldığı zamanda, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşanan hendek olaylarında terörle mücadelede görev alan özel harekat polis memurları hakkında, "silahlı gözcüler, keskin nişancılar, fanilalı, eli silahlı özel harekatçı" ve benzeri ifadeler kullanıldığı aktarıldı.
Söz konusu yazıda, "ilçede terör olayları yaşanmıyormuş, devlet tarafından halka zulmediliyormuş ve halk göç ettirilmek isteniyormuş" izlenimi verilecek röportajlar yapıldığı ve bu konuşmalara yer verildiği kaydedilen mütalaada, yazı içeriğinde PKK terör örgütünün şehir yapılanması olan YDG-H'den terör örgütünden ziyade "Yer altına gizlenmiş, görünür olmaktan çıkmış yapılanma" şeklinde bahsedildiği anlatıldı.
Sanık Cemal'in İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde, 11 Temmuz 2016 tarihli yazısı nedeniyle "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 14 Şubat 2017 tarihli kararla cezalandırıldığı ve kararın kesinleştiği hatırlatılan mütalaada, dava tarihleri arasında hukuki kesinti bulunmadığı, birlikte görülmesi gereken davalar olduğu ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiğine dikkat çekildi.
Diğer davada hüküm verilmesi nedeniyle TCK'nın 43. maddesinde belirtilen "zincirleme suç" hükümlerinin uygulanması ve kesinleşen cezanın bu dosya kapsamında verilecek cezadan düşürülmesi gerektiği de anlatılan mütalaada, sanık Cemal'in, zincirleme şekilde "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Mütalaada, verilecek cezanın, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kesinleşen ve ertelenen 1 yıl 3 aylık hapis cezasından düşürülmesi talep edildi.
Söz alan sanık Cemal ve avukatı İlkiz, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre istedi. Sanık ve avukatına süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.