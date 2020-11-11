Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara Formula 1 sürprizi
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si yarışları öncesinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kurulan yarış simülatörü ve pit stop alanıyla yolcular Formula 1 heyecanını yaşıyor.
İstanbul
İntercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da yapılacak olan yarış öncesinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı iç hatlar yolcu bekleme alanına, Formula 1 yarış simülatörü ve pit stop alanı kuruldu.
Orijinaline uygun şekilde düzenlenen bu simülatöre yolcular yoğun ilgi gösterdi.
Simülatörü kullanan yolcular, Kanada'da bulunan Circuit Gilles Villeneuve pistinde Formula 1 aracı sürdü. Koronavirüs salgını dolayısıyla simülatör her kullanımın ardından dezenfekte edilirken yolculara eldiven dağıtıldı.
İç hatlar ek hizmet binası bekleme salonunda kurulu pit stop alanına gelen yolcular ise Formula 1 aracının lastiklerini en kısa sürede değiştirmeye çalıştı.
Yolculardan Sadık Ezici etkinliği beğendiğini ve eğlenceli bulduğunu söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.