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S-400 sevkiyatının birinci grubu tamamlandı

MSB, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin intikalinin tamamlandığı bildirildi.

Ahmet Sertan Usul   | 25.07.2019
S-400 sevkiyatının birinci grubu tamamlandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na intikalinin tamamlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı/Ankara'ya intikali 25 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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