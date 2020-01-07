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Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin İstanbul'a geldi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'a geldi.

Berk Özkan   | 07.01.2020
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin İstanbul'a geldi Fotoğraf: Elif Öztürk / AA

İstanbul

Suriye'deki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket eden Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i taşıyan uçak, saat 21.00'de Atatürk Havalimanı'na indi. 

Vladimir Putin'i taşıyan konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Putin, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak.

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