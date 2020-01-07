Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin İstanbul'a geldi
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'a geldi.
İstanbul
Suriye'deki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket eden Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i taşıyan uçak, saat 21.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.
Vladimir Putin'i taşıyan konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.
Putin, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.