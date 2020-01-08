Euro
6.66
Dolar
5.97
BIST 100
112,599.90
Altın
1,588.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bazı üniversiteler bünyesinde yeni fakülte, yüksekokul ve enstitü kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hamdi Çelikbaş   | 08.01.2020
Bazı üniversiteler bünyesinde yeni fakülte, yüksekokul ve enstitü kuruldu

Ankara

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Tarsus Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu ile Antalya Bilim Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ile Sinop Üniversitesi bünyesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

Kapatılan yüksekokul ve enstitüler

Söz konusu karar kapsamında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu ile Antalya Bilim Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Sinop Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri kapatıldı.

Ayrıca Maltepe Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsünün de kapatılması kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran krizinde dönüşü olmayan noktaya nasıl gelindi?
TürkAkım Türkiye'nin enerjide merkez ülke konumunu güçlendirecek
Kasım Süleymani sonrası Orta Doğu’nun geleceği
AB'nin 'en başarılı' diplomasi hamlesi 'nükleer anlaşma' hüsranla sonuçlandı
Konvansiyonel ABD paramiliter İran’a karşı

Benzer haberler

Bazı üniversiteler bünyesinde yeni fakülte, yüksekokul ve enstitü kuruldu

Bazı üniversiteler bünyesinde yeni fakülte, yüksekokul ve enstitü kuruldu

YÖK Başkanı Saraç: Türk yükseköğretim sistemine şeffaflığı getirdiğimizi düşünüyoruz

Hemşire adayı öğrencilerden evlerine gittikleri hastalara mini konser

Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de

Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de
'Libya tezkeresi' Resmi Gazete'de

'Libya tezkeresi' Resmi Gazete'de
Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi

Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi