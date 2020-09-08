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Rus milyarder Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da

Dünyaca ünlü Rus milyarder ve İngiliz futbol takımı Chealsea'nın sahibi Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'a geldi.

Ali Ballı   | 08.09.2020
Rus milyarder Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da Fotoğraf: Ali Ballı / AA

Muğla

İlçedeki marinalara sığmadığı için Yalıkavak Mahallesi açığına demirleyen 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 kat mega yatta hareketlilik yaşandı. Yattan ayrılan sürat botlarının güvenlik amacıyla dolaşması ve yakındaki marinaya gidip gelmesi dikkati çekti.

Lüks yat, bölgede tatil yapan yabancı turistler ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Günübirlik gezi teknesi ve yatlarla mavi tura çıkan tatilciler, yatı yakından görüp fotoğraf çekmeye çalıştı.

Abromoviç'in yatında olmadığı ancak yakında ilçeye gelerek mavi tura çıkacağı öğrenildi.

Yaklaşık 340 milyon avroya mal olduğu belirtilen yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini deniz altı ile spor salonu gibi birçok lüksü barındırıyor.

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