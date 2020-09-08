Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/CHCX07CN7f— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2020
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.