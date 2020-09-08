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Türkiye

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kemal Karadağ   | 08.09.2020
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

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