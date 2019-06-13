Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.60
Dolar
5.84
BIST 100
91,267.24
Altın
1,336.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Türkiye

RTÜK'ten eş cinsel ilişkilere yer veren diziye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, eş cinsel ilişkilere yer veren "Jane The Virgin" dizisi nedeniyle Fox Life kanalına en yüksek orandan idari para ve program durdurma cezası uyguladı.

Süleyman Tunç   | 13.06.2019
RTÜK'ten eş cinsel ilişkilere yer veren diziye ceza

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), eş cinsel ilişkilerin yer aldığı "Jane The Virgin" dizisi nedeniyle Fox Life kanalına en yüksek orandan idari para ve program durdurma cezası verildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurulun son toplantısında, Jane The Virgin dizisi "milli ve manevi değerleri hiçe sayması, çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki etmesi" nedeniyle ele alındı.

Eş cinsel ilişkilerin ekranlarda görülme sıklığı arttıkça çocuk ve gençlerin bu ilişkileri normalleştirmesine, duyarsızlaşmalarına ve toplumun ahlaki değerlerinin yozlaştığına kanaat getiren Üst Kurul, Fox Life kanalına en yüksek orandan idari para cezası ve program durdurma cezası kesti.

Öte yandan RTÜK, sağlık beyanıyla cinsel performans artırıcı ürün tanıtımı ve satışı yapan Mega Suare kanalına, vatandaşları yanılttığı gerekçesiyle idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi uyguladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış
ABD-İran geriliminde Irak'ın yeri
BAE Yemen’in geleceğini karartıyor
ABD'nin Truva atı Avrupa'da aşırı sağı birleştiremedi
İranlı uzmanlar Abe'den 'mucize çıkmayacağı' görüşünde

Benzer haberler

Diziyi Doğu, haberi Karadeniz izliyor

Diziyi Doğu, haberi Karadeniz izliyor

'Kanal ve dizi isimleri özellikle açıklanmamıştır'

'Lütfen dizi bitsin de babam anneme aynısını yapmasın'

RTÜK'ten 'atama' haberlerine yönelik açıklama

RTÜK'ten 'atama' haberlerine yönelik açıklama