Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesinin bahar yarıyılı dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.
Eskişehir
Anadolu Üniversitesinin bahar yarıyılı dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.
Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2018-2019 bahar yarıyılı dönem sonu sınav sonuçlarının ilan edildiği bildirildi.
Açıklamada, sonuçların üniversiteye ait "www.anadolu.edu.tr" internet sitesi ile Anadolu Mobil Uygulaması'ndan öğrenilebileceği duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.