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Türkiye

Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesinin bahar yarıyılı dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

Deniz Açık   | 13.06.2019
Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Eskişehir

Anadolu Üniversitesinin bahar yarıyılı dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2018-2019 bahar yarıyılı dönem sonu sınav sonuçlarının ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, sonuçların üniversiteye ait "www.anadolu.edu.tr" internet sitesi ile Anadolu Mobil Uygulaması'ndan öğrenilebileceği duyuruldu.

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