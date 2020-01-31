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RTÜK'ten deprem bölgesindeki yayıncılara destek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, deprem bölgesinde faaliyet gösteren radyo ve televizyon yayıncılarının ödemek zorunda oldukları ücretlerin 3 ay ertelenmesine karar verildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 31.01.2020
RTÜK'ten deprem bölgesindeki yayıncılara destek

Ankara

RTÜK'ten yapılan açıklamada, 41 vatandaşın hayatını kaybettiği Elazığ ve Malatya'daki deprem sonrası yerel yayıncıların mali yükümlülüklerini erteleyen yeni bir karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in talimatıyla deprem bölgesinde faaliyet gösteren radyo ve televizyon yayıncılarının RTÜK'e ödemek zorunda oldukları ücretlerin 3 ay askıya alındığı kaydedildi.

Karara göre, depremzede medya hizmet sağlayıcılarının, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesince yerine getirmeleri gereken ticari iletişim geliri beyannamelerinin verilme süreleri, beyannameler üzerine tahakkuk eden Üst Kurul paylarını ödeme süreleri, deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan kanal/frekans kullanım bedeli, yayın lisans bedelleri ve gecikme zamlarının ödeme süreleri 3 ay süreyle ertelendi.

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