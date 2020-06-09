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Rizeli üretici yaş çay hasadını Senegalli arkadaşlarıyla gerçekleştiriyor

Rizeli bir üretici, yaş çay hasadını İstanbul'da tanıştığı ve Türkiye'de çalışma izni olan Senegalli 3 işçi arkadaşıyla birlikte gerçekleştiriyor.

Fikret Delal   | 09.06.2020
Rizeli üretici yaş çay hasadını Senegalli arkadaşlarıyla gerçekleştiriyor Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

Rizeli bir üretici, yaş çay hasadını İstanbul'da tanıştığı ve Türkiye'de çalışma izni olan Senegalli 3 işçi arkadaşıyla birlikte gerçekleştiriyor.

Merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde ikamet eden yaş çay üreticisi Halim Sultan Dal, İstanbul'da yaşadığı dönemde Senegalli Gibril Gaye, Musa Sisi ve Muhammet Drami ile tanıştı.

Türkiye'de yaşayan ve çalışma izni olan Gaye, Sisi ve Drami, Rize'ye döndüğünde de görüştükleri Dal'ı arayarak çay hasadında çalışmak istediklerini söyledi.

Bunun üzerine Rize'ye gelen 3 Senegalli, Halim Sultan Dal ile birlikte girdikleri bahçede çay hasadı yapıyor.

"Afrikalı kardeşlerim çok güzel çay topluyor"

Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrikalı arkadaşlarının 3 yıldan beri çay topladığını söyledi.

Senegallileri İstanbul'da tanıdığını belirten Halim Sultan Dal, "Rize'ye gelmek istediklerini bana söylediler. Şimdi de gelip hem çay topluyorlar hem de para kazanıyorlar." dedi.

Dal, Rize'de bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında yabancı işçi olmadığını ifade ederek, "Afrikalı kardeşlerim çok güzel çay topluyor. Yetkililerin Türkiye'de yaşayan Afrikalı kardeşlerimize öncülük tanımasını istiyoruz. Rize'de çay sektörü güzel. Çayda, çalışan için para var." diye konuştu.

Senegalli Gibril Gaye ise 3 yıldır çay topladığını kaydederek, "Bu yıl da Musa ve Muhammet ile çay topluyoruz. Çay toplamak çok güzel. Bilmeyen için zor." ifadesini kullandı.

Gaye, Rize'nin güzel bir memleket olduğunu, Türkiye'yi çok sevdiğini de dile getirdi.

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