Euro
9.06
Dolar
7.37
BIST 100
1,476.39
Altın
1,893.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Resmi Gazete'de enerji tebliğleri yayımlandı

Enerji verimliliği ile ilgili uygulanacak idari para cezaları yüzde 9,11 arttı.

Gökçe Topbaş   | 31.12.2020
Resmi Gazete'de enerji tebliğleri yayımlandı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Enerji Verimliliği Kanununun 10'uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2020 yılı yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,11 artırıldı. 2021'de uygulanacak idari cezalar 1854 lira ile 186 bin 632 lira arasında değişecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), biodizel harmanlama yükümlülüğünden fazla olan veya eksik kalan biodizel miktarı gelecek takvim yılının yükümlülüğünün hesaplanmasında ayrıca dikkate alınacak.

EPDK'nin konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ayrıca, biodizel harmanlama yükümlülüğünden bir yükümlülük dönemindeki eksik harmanlama nedeniyle uygulanan idari para cezası bir sonraki dönem yapılacak mahsuplaşma işlemine de engel teşkil etmeyecek.






Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 83 milyon 68 bini geçti
Tokyo’da 2020'nin son gününde Kovid-19 vaka sayısı yılın en yüksek seviyesinde
Türk bilim insanları koronavirüs teşhisini 10 saniyeye düşüren tanı sistemi geliştirdi
Çin, Sinopharm'ın Kovid-19 aşısının koşullu kullanımına izin verdi
Japonya'da yeni yıl öncesi son uyarı: Vaka hızı düşmezse yeniden OHAL gelebilir

Benzer haberler

DHMİ 24 asistan hava trafik kontrolörü alımı yapacak

DHMİ 24 asistan hava trafik kontrolörü alımı yapacak

SPK'den aracı kurumlarca yapılacak repo ve ters repo işlemleri tebliğinde değişiklik

Bazı tarım ürünlerinin ithalatına ilişkin tarife kontenjanı tahsisinde değişiklik yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak
Resmi Gazete'de enerji tebliğleri yayımlandı

Resmi Gazete'de enerji tebliğleri yayımlandı
Organik arıcılık yapanlara kovan başına 10 lira destek verilecek

Organik arıcılık yapanlara kovan başına 10 lira destek verilecek