Rektör adayı başvurularına ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Cumhurbaşkanı kararıyla, devlet ve vakıf üniversiteleri ile yüksek teknoloji enstitülerine rektör adayı olmak isteyenlerin başvurularına ilişkin usul ve esaslar düzenledi.

ANKARA

Devlet ve vakıf üniversiteleri ile yüksek teknoloji enstitülerine rektör adayı olmak isteyenlerin başvurularına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, devlet ve vakıf üniversiteleri ile yüksek teknoloji enstitülerine rektör adayı olmak isteyenlerin başvurularına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, rektörlük görev süresi dolmadan en geç 30 gün önce, rektörlük görevinin süresi dolmadan herhangi bir sebeple sona ermesi veya adaylık sürecinin yenilenmesi halinde ise 5 gün içinde Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) rektör adaylığı için duyuru yapılacak.

Rektör adayı olmak isteyenlerin duyuruda belirlenen tarih aralığında başvuruda bulunmaları gerekecek.

Kanunlarda ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirlenen şartları taşıyanlar rektör adaylığına başvurabilecek.

Devlet üniversitesi veya yüksek teknoloji enstitüsü rektör adayları, adaylık şartlarını taşıdıklarını gösterir belge ve öz geçmişlerini ekledikleri bir dilekçe ile YÖK'e başvuracak.

Vakıf üniversitesi rektör adayları ise adaylık şartlarını taşıdıklarını gösterir belge ve öz geçmişlerini ekledikleri bir dilekçe ile mütevelli heyetine başvuracak. Mütevelli heyeti de teklif ettiği rektör adayını veya adaylarını gösterir bilgi ve belgeleri Cumhurbaşkanlığına sunmak üzere YÖK'e gönderecek.

YÖK, devlet üniversitesi ve yüksek teknoloji enstitüsü rektör adayları ile vakıf üniversitesi mütevelli heyetinin teklif ettiği rektör adayı veya adaylarının tamamına ilişkin şartları taşıyıp taşımadığını, lisans, lisansüstü eğitim mezuniyetleri, akademik unvanlarını aldığı tarihler ve atamaları, bulundukları idari görev ve deneyimleri, sicil ve disiplin dosyaları yönlerinden bir raporlama yaparak Cumhurbaşkanlığına sunacak.

Yeniden atanmak isteyen rektörler için performans raporu

Söz konusu düzenleme kapsamında, yeniden atanmak isteyen rektörler için YÖK tarafından belirlenen kriterlere göre performans raporu hazırlanacak.

Oluşturulacak performans raporları da Cumhurbaşkanlığına sunulacak.

Cumhurbaşkanı, YÖK tarafından sunulan devlet üniversitesi ve yüksek teknoloji enstitüsü rektör adayları arasından birini, vakıf üniversitelerinde mütevelli heyetinin teklif ettiği rektör adayını veya adaylarından birini rektör olarak atayacak veya başvuru sürecinin yenilenmesini isteyebilecek.

Muhabir: Hamdi Çelikbaş