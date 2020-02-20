Euro
6.57
Dolar
6.09
BIST 100
118,926.80
Altın
1,607.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Rasulayn Nüfus Müdürlüğü hizmete girdi

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde nüfus müdürlüğü hizmet vermeye başladı.

Müslüm Etgü   | 20.02.2020
Rasulayn Nüfus Müdürlüğü hizmete girdi

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen ve huzurun sağlandığı ilçede Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından yürütülen çalışmalar kasamında tadilatı tamamlanan Rasulayn Nüfus Müdürlüğü hizmete girdi.

Rasulayn Nüfus Müdürlüğünde, daha önceden Cerablus'ta uygulanan sistem daha da geliştirildi. Yeni kimlikler, başvuranın bilgileri, parmak izi ve fotoğrafının sisteme yüklenmesinin ardından kısa sürede teslim ediliyor.

Nüfus müdürlükleri ile vatandaşların kimlik bilgileri, ölüm, doğum ve ikamet bildirimleri de kayıt altına alınıyor.

Kimlik kartı almanın mutlululuğunu yaşayan Rasulayn halkı ise Türkiye Cumhuriyeti, Mehmetçik ve Şanlıurfa Valiliğine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Kum-Necef hattı stratejisi: Mezhep çatışmasından mezhep-içi ayrışmaya
İsrail’in yeni Afrika politikası BAE üzerinden yürüyor
Çin'de devrimin başladığı kentte devrimin partisi sorgulanıyor
2020 ABD Seçimleri: Cumhuriyetçi konsolidasyon, Demokratik parçalanma
Küresel ticarette koronavirüs etkileri hissediliyor

Benzer haberler

Rasulayn Nüfus Müdürlüğü hizmete girdi

Rasulayn Nüfus Müdürlüğü hizmete girdi

Tel Abyad'da bombalı terör saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çocukların yüzü gülüyor

MSB: Barış Pınarı Bölgesi'nde bugüne kadar 1720 EYP ve 903 mayın etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı Bölgesi'nde bugüne kadar 1720 EYP ve 903 mayın etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden Hatay sınırına askeri sevkiyat

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden Hatay sınırına askeri sevkiyat