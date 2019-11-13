Euro
6.33
Dolar
5.75
BIST 100
104,749.30
Altın
1,463.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'nın kapanışında konuşuyor
logo
Türkiye

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan DNA örneği verdi

Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği verdi.

Atakan Çıtlak   | 13.11.2019
Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan DNA örneği verdi

Giresun

Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan, DNA örneği verdi.

Dün kendisinden DNA örneği alınması için Görele Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe veren Vatan, bugün başsavcılığın daveti üzerine DNA örneği verdi.

Başsavcılık tarafından, örneğin incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildiği bildirildi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Macron’un NATO çıkışında asıl hedef Türkiye
Riyad anlaşması ve Suudi Arabistan’ın Yemen dersleri
F-35 krizinin uluslararası hukuk boyutu
Yeni toplumsal hareketler ve stratejik iletişim
Bolivya’da siyasal darbe

Benzer haberler

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan DNA örneği verdi

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan DNA örneği verdi

'Rabia Naz'ın babası ve abisi kan örneği alınmasına rıza göstermedi'

Rabia Naz'ın ölümünün araştırılması ile ilgili komisyon üyeleri Eynesil'de

Giresun'daki lisanslı depoya 32 bin 570 ton fındık girdi

Giresun'daki lisanslı depoya 32 bin 570 ton fındık girdi
Uçuş tutkusuyla kendine pist yaptı

Uçuş tutkusuyla kendine pist yaptı
ABD Temsilciler Meclisinin kararı yok hükmünde sayılacak

ABD Temsilciler Meclisinin kararı yok hükmünde sayılacak