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Pursaklar Belediye Başkanlığına Ertuğrul Çetin seçildi

Ayhan Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Pursaklar Belediye Başkanlığına, Belediye Meclis Üyesi Ertuğrul Çetin seçildi.

Muhammed Ali Toruntay   | 09.05.2019
Pursaklar Belediye Başkanlığına Ertuğrul Çetin seçildi

Ankara

Ayhan Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Pursaklar Belediye Başkanlığı'na Ertuğrul Çetin seçildi.

Pursaklar Belediyesi Meclisi, belediye başkanını seçmek üzere Başkanvekili Meral Bozoğlu'nun başkanlığında toplandı.

Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın 3'üncü turunda 21 oy alan AK Parti'nin adayı Belediye Meclisi Üyesi Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediye Başkanı oldu.

Çetin, başkanlık makamına geçerek burada AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'dan mazbatasını teslim aldı.

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