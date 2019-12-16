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PTT'den 'Yazma Motifleri' konulu posta pulları

PTT AŞ tarafından Tokat'a özgü yazma motiflerine yer verilerek hazırlanan "Yazma Motifleri" konulu 6 değerli resmi posta pulu tedavüle sunuldu.

Arife Yıldız Ünal   | 16.12.2019
PTT'den 'Yazma Motifleri' konulu posta pulları

Ankara

PTT AŞ tarafından Tokat'a özgü yazma motiflerine yer verilerek hazırlanan "Yazma Motifleri" konulu 6 değerli resmi posta pulu tedavüle sunuldu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bugün tedavüle çıkarılan "Yazma Motifleri" konulu resmi posta pullarının, 10 kuruş, 50 kuruş, 1 lira, 2,40 lira, 8,40 lira, 19 lira bedelle PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışına başlandı.

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