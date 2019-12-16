PTT'den 'Yazma Motifleri' konulu posta pulları
PTT AŞ tarafından Tokat'a özgü yazma motiflerine yer verilerek hazırlanan "Yazma Motifleri" konulu 6 değerli resmi posta pulu tedavüle sunuldu.
Ankara
PTT AŞ tarafından Tokat'a özgü yazma motiflerine yer verilerek hazırlanan "Yazma Motifleri" konulu 6 değerli resmi posta pulu tedavüle sunuldu.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bugün tedavüle çıkarılan "Yazma Motifleri" konulu resmi posta pullarının, 10 kuruş, 50 kuruş, 1 lira, 2,40 lira, 8,40 lira, 19 lira bedelle PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışına başlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.