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PTT'den 'sosyal mesafe' uyarısı

Posta ve Telgraf Teşkilatı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında iş yerleri önünde aldıkları sosyal mesafe düzenlemelerine ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Enes Duran   | 01.04.2020
PTT'den 'sosyal mesafe' uyarısı Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Ankara

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT AŞ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri önünde aldıkları sosyal mesafe düzenlemelerine ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, şirket olarak Kovid-19'un yaşamı etkilediği bu süreçte sosyal yardım, işsizlik maaşı ve emekli maaşı alan müşterilerine hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirtti.

Müşteri ve çalışanların sağlığı için iş yerlerinin önünde sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler yapıldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet teşkilatımız ile iş birliği içinde vatandaşımızı sosyal mesafe konusunda uyarıyor, hijyen tedbirlerini hatırlatıyoruz. Tüm müşterilerimizden, iş yerlerimiz önünde aldığımız sosyal mesafe düzenlemelerine ve hijyen tedbirlerine uyma konusunda gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz. İş yerlerimizde meydana gelebilecek yoğunluğun azaltılmasına destek olmak için işlemlerinizi Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ve düzenli olarak dezenfekte edilen PTT ATM'lerimizden ve PTTBank internet bankacılığı uygulamamızdan yapabileceğinizi hatırlatmak isteriz."

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