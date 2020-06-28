Polis ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu
Yurt genelinde polis ekipleri, geç kalan, kimliğini kaybeden, evde unutan veya kimliğinde fotoğraf bulunmayan öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girebilmesi için yardıma koştu.
Ankara
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'nde yaşayan Bejna Uçar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için ailesiyle sınava gireceği Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çiftlikköy Yerleşkesi'ne geldi.
Kimliğini kaybettiğini anlayan Uçar, ağlayarak polis ekiplerinden destek istedi.
Bunun üzerine trafik polisi Özhan Eryılmaz, motosikletiyle Uçar'ı önce fotoğrafçıya ardından da Nüfus Müdürlüğüne götürdü.
İşlemleri tamamlanan Uçar, sınavın başlamasına 3 dakika kala salona girdi.
Sınavın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Bejna Uçar, kimliğini kaybettiğini anlayınca ağlamaya başladığını söyledi.
Rüyasında, hatasından dolayı sınava geç kaldığını gördüğünü aktaran Uçar, şöyle devam etti:
"Sınava giremeyeceğime inanıyordum. Özhan abi motosikletle fotoğrafçıya ve Nüfus Müdürlüğüne götürdü. İşlemleri tamamladık. Sınava 3 dakika kala yetişebildim. Çok değişik bir anıydı. Daha önce motosiklete binmemiştim. Ben yetiştirebileceklerine inanmıyordum. Hızlı bir şekilde geldik ve yetiştik. Sınavım güzel geçti. Bu yardımın hayatımda çok büyük yeri olacak. Trafik polislerine sevgim arttı. Tüm polis teşkilatına teşekkür ediyorum. O olmasaydı giremeyecektim. Akşam rüyamda kendi hatamdan dolayı geç kalıyordum. Bu da benim hatamdı ama rüyam gerçek oldu."
Anne Polihan Algül de polisin desteğinin gurur verici olduğunu belirterek, "Panik ve stres yaşadık. Ben pes etmiştim. Giremeyeceğini düşünüyordum. Sonrasında kızımı nasıl teselli edeceğimi düşünüyorken bir baktım geldiler. Müthiş bir duyguydu. Çok büyük fedakarlıktı." diye konuştu.
Tarsus ilçesinde ise nüfus cüzdanını evinde unutan ve kimliğinde fotoğraf bulunmayan öğrenciler için polis ekipleri adeta seferber oldu.
Ergenekon Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Anadolu Lisesinde sınava girecek Halil Tanrıverdi, kontrol sırasında nüfus cüzdanında fotoğraf bulunmadığı için sınava alınamayacağı bildirilince okulda görevli polislerden yardım istedi.
Polis ekipleri de Tanrıverdi'yi ekip aracına alarak İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürdü.
Burada nüfus kayıt örneği çıkartan Halil Tanrıverdi, ekip aracıyla sınava gireceği okula götürüldü.
Nüfus cüzdanını evde unutan, aynı okulda sınava girecek bir başka öğrencinin yardımına da polis ekipleri koştu.
Ekip aracıyla evine götürülen öğrenci, kimliğini alarak sınava yetiştirildi.
Trabzon
Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafikte toplu taşıma aracı bulamayan ve 2. oturuma girmek için gereken nüfus cüzdanını kaybeden bir öğrenci, Yunus ekiplerinden yardım istedi.
Yardım talebini geri çevirmeyen ekipler, öğrenciyi yeni nüfus cüzdanı çıkartması için Ortahisar Kaymakamlığına götürdü.
Ekipler, yeni kimlik çıkarılmasının ardından öğrenciyi sınava gireceği Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne, geç kalmaması için sirenler eşliğinde götürdü.
Salona zamanında yetiştirilen öğrenci, sınava girdi.
Öte yandan, öğrencinin Yunus ekiplerinin motosikletiyle sınava götürülüşünün yer aldığı video, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.
Manisa
Manisa'nın Salihli ilçesinde Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelen Feride Akdeniz, kimliğinin yanında bulunmaması ve Alaşehir'de yaşaması nedeniyle polise müracaat etti.
Polis ekipleri tarafından hızlı bir şekilde ilçe nüfus müdürlüğüne götürülen öğrenci, burada geçici kimlik belgesi çıkarıldıktan sonra yine polis aracıyla sınava gireceği okula bırakıldı.
Akhisar ilçesinde de Şeyh İsa Anadolu Lisesi'nde sınava giren Mahmut Kocaman, salon girişinde kimliğini unuttuğunu fark edince polisten yardım istedi.
Öğrencinin talebi üzerine resmi ekip aracıyla ilçe nüfus müdürlüğüne götürülen Kocaman, işlemlerini tamamladıktan sonra sınava gireceği okula ulaştırıldı.
Her iki öğrenci de destekleri için polise teşekkür etti.
Kars
Kars'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında trafikte toplu taşıma aracı bulamayan ve sınava geç kalan bir öğrenci, polis ekiplerini arayarak, yardım istedi.
Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, öğrencinin sınava yetişebilmesi için yol boyunca sirenlerini açarak, okula ulaştı.
Kısa süre içerisinde sınava gireceği Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na yetiştirilen öğrenci dakikalar kala sınava girdi.
Aksaray
Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi'nde oturan Asım Akyayla, sınava gireceği Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine gitti.
Sınava gireceği anda kimliğinin yanında olmadığını ve en son girdiği markete unuttuğunu hatırlayan Akyayla, polis ekiplerinden yardım istedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ekipler Amirliğinde görevli komiser yardımcısı Ahmet Ali Ekici, markete giderek öğrencinin kimliğini aldı. Ekici, daha sonra kimliği, sınav öncesi öğrenci Akyayla'ya ulaştırdı.
Akkaya, polis ekiplerine teşekkür ederek, sınavına girdi.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünün bütün birimleri YKS'ye girecek öğrenciler için seferber oldu. Ekipler, hem okullardaki polislerin hem de 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan öğrencilerin yardım çağrısına karşılık verdi.
Bazı öğrenciler yanlış okula gittiğini, bazıları da kimliğini unuttuğunu belirterek destek istedi. Polis ekipleri, kimliğinde fotoğraf olmayan ya da kimliğini kaybeden öğrenciler için harekete geçerek İlçe Nüfus Müdürlüğünde kimliklerinin çıkarılmasını sağladı.
Kimliğini düşüren bir öğrencinin yardımına da koşan ekipler, önce ailesine sonra da sınava girdiği okulda öğrenciyi anons ettirerek ulaşıp kimliğini teslim etti.
Dün ve bugün 35 öğrenciyi sınava yetiştiren polislere, öğrenci ve vatandaşlar teşekkür etti.
Burada Nüfus Müdürlüğü görevlisi, fotoğrafın biyometrik olmaması nedeniyle kimliğin çıkarılamayacağını söyledi.
Kimliğin çıkarılamaması üzerine tekrar fotoğrafçıya giden ekipler, Kar'ın biyometrik fotoğrafını çektirerek yeniden nüfus müdürlüğüne ulaştı. Yapılan işlemlerin ardından kimliği çıkarılan genç kız, polis tarafından saniyeler kala sınava yetiştirildi.
Kırklareli
Kırklareli'de Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesinde sınava girecek Edanur Köse ve Beyza Horuz, kimlikleri yanlarında olmadığı için sınavın yapılacağı binaya alınmadı.
İki öğrenci, bina girişindeki polislerden yardım istedi.
Polis ekipleri, iki öğrenciyi motosiklet ile Lüleburgaz Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne götürdü.
Burada nüfus kayıt örneği çıkartan Köse'nin, okula götürüleceği sırada, "Gerçekten başarısız bir öğrenci olsam üzülmeyeceğim ama başarılıyım." demesi üzerine polis ekipleri, stres yapmaması yönünde uyarılarda bulundu.
Daha sonra polis motosikletine binen öğrenciler sınava girecekleri okula götürüldü.
Köse ve Horuz, belgelerinin kontrol edilmesinin ardından sınava alındı.
Aydın
Aydın'ın Efeler ilçesinde Ovaeymir Polis Karakolu'na gelen Ferhat Bayrak isimli bir aday, Germencik ilçesinden geldiğini ve sınav giriş belgesi olarak yanlışlıkla birinci oturumun belgesini çıkardığını söyleyip polislerden yardım istedi.
Adayın istediği belgeyi çıkartan polisler, sınava az bir süre kalınca resmi polis arabasına bindirdikleri Bayrak'ı sınav salonuna yetiştirdi.
Bayrak, polis ekiplerine teşekkür etti.
Denizli
Denizli'nin Çameli ilçesinden Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde sınava girmek için gelen Ahmet Buğra Demirci, yanında nüfus cüzdanının olmadığını fark edip bina girişinde bulunan trafik polislerinden yardım istedi.
Fakülte dışında trafiği düzenlemekle görevli motosikletli trafik polisi, Demirci'ye kask taktı ve öğrenciyi Pamukkale Nüfus Müdürlüğüne götürdü.
Burada nüfus kayıt örneği çıkartan Demirci, yine polis motosikletiyle sınava gireceği okula götürüldü.
Demirci, sınavın başlamasına az bir zaman kala kendisini sınava yetiştiren polise teşekkür etti.
Öte yandan, kent genelindeki okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı.
Burdur
Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasında sınava geç kalan iki kız öğrenci, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi.İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince Fevzi Çakmak Mahallesi'nden alınan öğrenciler, polis aracıyla sınava girecekleri Çayboyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine götürüldü.
Sınava yetiştirilen öğrenciler, polislere teşekkür etti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.