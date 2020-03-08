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PKK'nın 'Karacadağ katliamı' unutulmadı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 26 yıl önce PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayının patlaması sonucu 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı "Karacadağ katliamı" unutulmadı.

Cihan Çetin   | 08.03.2020
PKK'nın 'Karacadağ katliamı' unutulmadı Fotoğraf: Cihan Çetin/AA

Diyarbakır

Yıllarca Mahallesi'nde 10 Mart 1994'te bayram alışverişine giden köylülerin bulunduğu minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristler önceden yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirdiği katliamda ölen 10 kişinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor.

Şehitler Kervanı Platformu'nca Yıllarca Mahallesi'nde düzenlenen ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Abdurrahman Gülçer, saldırıda 12 yaşlarındaki oğlunu ve yeğenini kaybettiğini söyledi. 

Gülçer, "Bu insanlara yapılan zulmün sebebi Müslüman olmamız, dindar olmamız, hayatımızı Kur'an ve sünnete göre yaşamak istememizdendir. Daha öncesinde birçok kez tehdit edildik, saldırıya maruz kaldık fakat kesinlikle İslam'dan taviz vermedik. Çünkü bizler Müslüman'ız ve Allah'tan korkuyorduk. İnsana, kul olanlara boyun eğemezdik." ifadelerini kullandı.

Saldırıda yaralanan Latif Baltacı da bayram alışverişi için yola çıktıkları sırada patlamanın olduğunu belirterek "Ana yola döndüğümüz esnada patlama oldu. Ben bayılmışım. Ramazan ayıydı, Kadir Gecesi'nin sabahı olduğu için tüm arkadaşlar oruçluydu. İlk gözümü açtığımda annem aklıma geldi. Bizi otobüslerle hastaneye kaldırdılar. Gözümün önünde Bedri ve Mehmet Halil şehit oldu. Onlar şehadete kavuştular. Benim de sol ayağımın dizden altı kesildi."

Duaların ardından sona eren programa, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Diyarbakır İl Başkanı Osman Aktaş ve Çınar İlçe Başkanı Abdurrahman Tekdal da katıldı.

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