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PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 1 şehit

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir işçi şehit oldu.

Mehmet Arif Altunkaynak,Halil İbrahim Sincar   | 03.04.2020
PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 1 şehit

Mardin

Alınan bilgiye göre, Nusaybin'in Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatında çalışan sivillere PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Saldırıda bir işçi şehit oldu.

Güvenlik güçlerince bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.


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