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Pendik'teki metro inşaatında patlama

Metro şantiyesinde patlama yaşanması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Halil Demir,Güç Gönel,Zafer Arslan   | 12.05.2021
Pendik'teki metro inşaatında patlama Fotoğraf: Zafer Arslan/AA

İstanbul

Pendik'te metro inşaatı şantiyesinde patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kaynarca Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'ndeki metro şantiyesinde patlama yaşanması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama nedeniyle civardaki bazı binaların camları kırılırken, araçlarda hasar oluştu.

Patlamanın ardından polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı.

"Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır"

Pendik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, saat 19.40 sıralarında Kaynarca Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde bulunan İBB metro istasyonu inşaatında patlama ihbarı alındığı belirtildi.

Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek, gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Alınan ilk bilgilere göre metro inşaatında kullanılan patlayıcılardan artan kısmının kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüllerin patladığı, patlama nedeniyle Tevfik İleri Caddesi'ndeki bazı iş yeri ve meskenlerde cam kırılmaları, yoldan geçen araçlarda hasar oluştuğu, şantiyede çalışan bir işçimizin hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin olay yerinde yapıldığı, olay mahalli dışında bir vatandaşın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."



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