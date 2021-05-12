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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Engelleri sevgiyle, azimle, empatiyle birlikte aşalım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 10-16 Mayıs "Engelliler Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Abdullah Yasin Güler   | 12.05.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Engelleri sevgiyle, azimle, empatiyle birlikte aşalım

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Engelleri sevgiyle, azimle, empatiyle birlikte aşalım. Hayallerine engel tanımayan tüm vatandaşlarımızın Engelliler Haftası'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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