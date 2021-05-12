Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Engelleri sevgiyle, azimle, empatiyle birlikte aşalım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 10-16 Mayıs "Engelliler Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Engelleri sevgiyle, azimle, empatiyle birlikte aşalım. Hayallerine engel tanımayan tüm vatandaşlarımızın Engelliler Haftası'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.