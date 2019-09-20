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Pendik'deki orman yangınına ilişkin bir şüpheli gözaltında

Ertuğrulgazi Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Halil Demir   | 20.09.2019
Pendik'deki orman yangınına ilişkin bir şüpheli gözaltında

İstanbul

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bir şüpheli yakalandı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Ertuğrulgazi Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, operasyon düzenleyen ekipler bir şüpheliyi gözaltına aldı. 

Yakalanan zanlının terör kaydının olmadığı ancak yakınlarından bazılarının terör örgütü PKK'dan emniyette kayıtları olduğu belirlendi.

Tespit üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün 17.46 sıralarında 155 Polis İhbar Hattı'na "Aydos Ormanı'nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli şahıs" ihbarı yapıldığı belirtildi. 

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbardaki eşkale uyan Y.A. isimli şüphelinin ormanda yangının çıktığı alana yaklaşık 100 metre mesafede yakalandığı aktarılan açıklamada, şüphelinin Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildiği kaydedildi. 

Açıklamada, vatandaşlar tarafından görüntülenen şüphelinin, ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edildiği bilgisi verilerek, "Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliyle ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir." denildi. 


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