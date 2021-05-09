Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde gün boyu etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Operasyonu'nda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece Irak'ın kuzeyinde gün boyu etkisiz hale getirilen terörist sayısının 16 olduğunu bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Operasyonu'nun devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:
Teröristlere bir darbe de Metina bölgesinden…— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2021
Pençe-Şimşek operasyonunu icra eden Komandolarımız, Metina’da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 16 oldu. pic.twitter.com/UP7SkXvWrV
"Pençe-Şimşek Operasyonu'nu icra eden komandolarımız, Metina'da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.