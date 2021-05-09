Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde bir mağaraya düzenlenen operasyonda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonlarında terör örgütü PKK'ya darbe vurulmaya devam edildiği belirtildi.Açıklamada, "Avaşin-Basyan bölgesindeki mağarada teröristlerle girilen çatışmada 1 PKK’lı terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mağarada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu." ifadelerine yer verildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.