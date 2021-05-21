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Türkiye

Pençe operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe operasyonları kapsamındaki arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara, içindeki mühimmatla kullanılamaz hale getirildi.

Ferdi Türkten   | 21.05.2021
Pençe operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile kullanılamaz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, mağara ve mühimmatlar ile imha görüntüleri de yer aldı.

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