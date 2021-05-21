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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Akkuş: HDP'den çocuğumuzu istiyoruz

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Osman Bilgin   | 21.05.2021
Diyarbakır annelerinden Akkuş: HDP'den çocuğumuzu istiyoruz

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 628'inci gününde devam ediyor.

Kızı Songül'e kavuşma ümidiyle eylemini sürdüren anne Fatma Akkuş, HDP'nin 6 yıl önce kızını dağa kaçırdığını söyledi.

Kızını beklediğini ve onu almadan HDP önünden ayrılmayacağını ifade eden Akkuş, "HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. HDP aracı olmasa bu çocuklar nasıl PKK'ya gidecek? Onlar aracı olmasa bu çocuklar gidemez. Bu çocuklarımızın üzerinden ellerini çeksinler artık. Çocuklarımızı istiyoruz." dedi.

"HDP'nin önündeyiz. HDP'den çocuğumuzu istiyoruz. Bütün çocuklar HDP aracılığı ile gönderildi. Çocuklarımızı almadan gitmiyoruz." diyen Akkuş, kızına güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu.

Akkuş, "Sadece kızıma değil tüm çocuklara sesleniyorum. Teslim olun devletimize. Yeter artık, biz evde oturamıyoruz. Ne olur artık dönün. Bu analar, babalar ağlamasın." diye konuştu.

Oğlu Emircan için eylemi sürdüren baba Lokman Çiftçi de evladının 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırıldığını belirtti.

Evladına hasret duyduğunu anlatan Çiftçi, "Bayram oldu, seyran oldu. Bu bayram çocuğumuzla görüşmek isterdik. Ne yazık ki aramızda yok, üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu aktararak, "Emircan, eğer beni duyuyor ve görüyorsan yuvana dön. Bitsin bu çile, bitsin bu hasret. Türk devletine, Türk askerine teslim ol. Artık bizi üzmenin bir anlamı yok. Annene, babana geri dön." şeklinde konuştu.

Aileler daha sonra HDP il binası önünde, üzerinde dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafı ve "Çocuklarımızı istiyoruz yeter artık" yazısı bulunan pankart açtı, HDP aleyhine slogan attı.

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