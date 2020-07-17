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İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı bölgesinde orman yangını çıktı.
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Türkiye

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait 100 metre uzunluğunda 5 bölmeli mağaranın tespit edildiği, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 17.07.2020
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, EYP deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 100 metre uzunluğunda ve 5 bölmeli mağara ile birçok sığınak komandolarımızca tespit edilerek çok sayıda silah, mühimmat, EYP yapımında kullanılan patlayıcı malzeme imha edildi." ifadelerine yer verildi.

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