Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait 100 metre uzunluğunda 5 bölmeli mağaranın tespit edildiği, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, EYP deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 100 metre uzunluğunda ve 5 bölmeli mağara ile birçok sığınak komandolarımızca tespit edilerek çok sayıda silah, mühimmat, EYP yapımında kullanılan patlayıcı malzeme imha edildi." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.