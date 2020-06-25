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Türkiye

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 25.06.2020
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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