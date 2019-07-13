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Pençe-2 Operasyonu'nda PKK hedefleri ateş altına alındı

Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında terör örgütü PKK hedeflerinin kara ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı bildirildi.

Burcu Çalık   | 13.07.2019
Pençe-2 Operasyonu'nda PKK hedefleri ateş altına alındı

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetlerince Pençe-2 Operasyonu başlatıldı

Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldığı açıklandı. ( MSB - Anadolu Ajansı )

Irak'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında, terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan ve komando tugaylarının katıldığı harekatın planladığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.

Operasyon kapsamında, terör örgütü PKK hedeflerinin kara ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı kaydedildi.

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