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Palandöken'de kar yağışı altında kayak heyecanı

Erzurum'da yerli ve yabancı turistler, suni karlama sistemiyle pistleri hazır hale getirilen Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı altında kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Selami Küçükoğlu   | 01.12.2020
Palandöken'de kar yağışı altında kayak heyecanı Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

Erzurum

Gelecek günlerde resmi açılışla kayak sezonunun başlayacağı Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Palandöken'deki pistler, suni karlama sistemiyle hazır hale getirildi.

Bu durumu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kar yağışının aralıklarla etkili olduğu merkezde kayak ve snowboard yaparak keyifli anlar yaşadı.

Kayak merkezinde bazı aileler de çocuklarıyla kardan adam yapıp, kartopu oynayarak eğlenceli zaman geçirdi.

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