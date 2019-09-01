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Palamut balıkçıyı üzdü

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arslan, "Palamut açısından dün gece son 10 yılın en verimsiz balık sezonu başlangıcını yaptık." dedi.

Atakan Çıtlak   | 01.09.2019
Palamut balıkçıyı üzdü

Giresun

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizlerde av yasağının dün gece sona erdiğini hatırlattı.

Palamudun olmaması nedeniyle küçük teknelerin denize açılmadığını anlatan Arslan, "Birçok tekne dün akşam palamut olmadığı için denize açılmadı. Büyük tekneler de istavrit avı gerçekleştirdi. Palamut açısından dün gece son 10 yılın en verimsiz balık sezonun başlangıcını yaptık." dedi.

Arslan, balıkçılar olarak gelecek hafta ve aylar içinde palamuttan umutlu olmadıklarına işaret ederek, "Bundan sonrası için de eylül ayından da çok büyük beklentimiz yok. Ekim ve kasım aylarına bakacağız. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Süreç bize ne olacağını gösterecek. Palamut açısından son 10 yılın en verimsiz sezonu olabilir." diye konuştu.

Bir süre daha istavrit avcılığının süreceğini ifade eden Arslan, hamsinin kendisini göstermesi durumunda palamuttan umudunu kesen teknelerin hamsiye yönelebileceğini ifade etti.

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